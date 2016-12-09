Россия на заседании Совета министров ОБСЕ заблокировала декларацию по Украине
20:16, 09 декабря 2016Политика
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Российская делегация в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на заседании Совета министров ОБСЕ заблокировала декларацию относительно кризиса в Украине и вокруг нее.
Россия заблокировала большинство документов в отношении Украины / REUTERS
Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
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«Совет Министров ОБСЕ завершился. Россия заблокировала большинство документов, и декларации относительно кризиса в и вокруг Украины», - написала она.
Как сообщал УНИАН, одобрение государствами-участниками Организации проектов решений о возможности усиления роли ОБСЕ в урегулировании кризиса в и вокруг Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма стояло на повестке дня сегодняшнего заседания, в том числе, министерской декларации относительно урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее.
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