Россия и боевики готовы к переговорам об обмене пленными в формате "все на всех" - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Гамбурге сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Насчет пленных, удерживаемых лиц: мы давно и последовательно подписываемся под требованием или под призывом обменять «всех на всех». На словах, стороны конфликта – и украинские власти, и представители Донбасса - поддерживают такой подход», - сказал Лавров.

По его словам, несколько обменов состоялось, но «это было давно».

Лавров заявил, что РФ на встрече в «нормандском формате» на уровне глав государств подтверждала необходимость обмена пленными.

«Практические детали такого обмена можно согласовать только в рамках контактной группы между людьми, которые владеют конкретной информацией, - надо обменяться списками», - сказал он.

«Представители России и представители Донецка и Луганска к такой работе готовы, надеюсь, что украинская сторона, которая очень настойчиво ставит эти вопросы, сядет за стол и согласует все эти детали, списки и прочее», - добавил он.

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Лавров утверждает, что сложность в вопросе обмена заключается в том, что Украина «капризничает и всячески избегает прямого разговора с донетчанами».

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что контролируемые Россией боевики увеличили до более чем 700 количество лиц, которых они требуют от Украины освободить.

7 декабря Геращенко заявила, что украинская сторона в Минске в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы требует освобождения максимального числа заложников до новогодних праздников.

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В тот же день по итогам заседания ТКГ в Минске пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что участники группы поручили рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам подготовить все необходимое для освобождения максимального числа заложников до новогодних праздников.

По последним данным СБУ, на сегодня в заложниках у боевиков на Донбассе остаются 108 человек, пропавшими без вести считаются 495.