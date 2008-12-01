С Тимошенко никто не сядет за стол переговоров - Балога

Глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога в интервью телеканалу ІСTV заявил, что ультиматум лидера БЮТ Юлии Тимошенко в адрес Президента о немедленном создании коалиции в составе БЮТ, НУНС и Блока Литвина не стоит принимать во внимание. Он убежден, что после “парламентского предательства БЮТ 2 сентября” с Тимошенко никто за стол переговоров не сядет.

Балога отметил, что в 2007 году Президент пошел на уступки, когда формировалась демократическая коалиция и распределялась власть. "А затем начались предательство, неуважение... Кто после предательства Тимошенко 2 сентября будет садиться с ней за стол переговоров?", - отметил глава президентского Секретариата.

По мнению Балоги, сейчас не стоит вопрос о создании любой коалиции. "Мы должны думать не о голове парламента, а о преодолении кризиса в обществе. Нам нужно большинство в 400 человек", - считает он.

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