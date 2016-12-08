В полиции рассказали, как нашли квартиру с "сокровищами" Азарова и что именно в ней обнаружили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил в.и.о. председателя Национальной полиции Вадим Троян.

По его словам, Генеральная прокуратура Украины открыла и расследует в отношении Азарова ряд уголовных производств, одно из которых расследуется по ч. 5 ст. 191 (незаконное присвоение чужого имущества в особо крупных размерах) УКУ.

“Я думаю, что это (изъятые вещи — УНИАН) для Генпрокуратуры будет одним из ключевых вещественных доказательств по этому делу”, - сказал Троян.

Он отметил, что на изъятое имущество по решению суда наложен арест, и добавил, что, если Генпрокуратура скажет передать вещи ей, они будут переданы, если нет - они останутся на хранении в полиции.

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Также Троян информировал, что среди изъятых вещей картина Ильи Репина “Церковь в Грушевке” с сертификатом на нее, датированная 1880 годом, картина художника Василия Тропинина, Евангелие 1791 года, которое издано в Москве по разрешению Екатерины II, большое количество икон, именное наградное оружие.

По словам Трояна, следователи вышли на эту квартиру случайно, расследуя одно из уголовных дел. В частности, добавил он, по свидетельствам жильцов дома, в котором расположена эта квартира, вещи заносились в помещение во время Революции достоинства, и с тех пор в ней никто не живет.

Также полиция допросила владельца этого жилья в качестве свидетеля, но о подробностях в полиции не сообщают.

В свою очередь, старший следователь Шевченковского районного управления полиции Сергей Бащацкий сказал, что “не было сомнения, что вещи принадлежат конкретному лицу, поскольку практически в каждой сумке было удостоверение на имя Азарова, а также именное оружие”.