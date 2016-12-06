Порошенко о ракетных испытаниях: В Москве понервничали, значит, мы все сделали хорошо
Президент Петр Порошенко прокомментировал зенитные ракетные испытания возле Крыма, заявив, что если в Москве чуть понервничали - значит, Украина все сделала хорошо и правильно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Вооруженных Сил Украины в Киеве.
По словам Порошенко, в Украине восстановлено определенное количество зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук-М1.
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«Налаживаем производство на отечественных предприятиях сверхвысокочастотных приборов к таким комплексам. Закуплено около десяти новых и модернизированных радиолокационных станций», - добавил президент.
По его мнению, «эффективность проводимой в течение года работы засвидетельствовано во время недавних контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет».
«Единственное, что в Москве немного понервничали. Что же, значит, мы все сделали хорошо и правильно», - заявил Порошенко.