Порошенко о ракетных испытаниях: В Москве понервничали, значит, мы все сделали хорошо

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Вооруженных Сил Украины в Киеве.

По словам Порошенко, в Украине восстановлено определенное количество зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук-М1.

Читайте такжеПорошенко: Украина возобновит вещание на территории оккупированного Крыма

«Налаживаем производство на отечественных предприятиях сверхвысокочастотных приборов к таким комплексам. Закуплено около десяти новых и модернизированных радиолокационных станций», - добавил президент.

По его мнению, «эффективность проводимой в течение года работы засвидетельствовано во время недавних контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет».

«Единственное, что в Москве немного понервничали. Что же, значит, мы все сделали хорошо и правильно», - заявил Порошенко.