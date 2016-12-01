Луценко назвал "пиар-защитой" заявление Онищенко о передаче документов спецслужбам США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Передавал ли Онищенко какие-то документы американским спецслужбам, мне вообще неизвестно. Не думаю... нет нам неизвестно о каких-либо документальных подтверждениях заявлений Онищенко, нам неизвестно о передаче документальных подтверждений у любых спецслужб, с которыми мы сотрудничаем (с российской мы не сотрудничаем). Поэтому я сейчас рассматриваю это как обычную пиар-защиту человека, который разыскивался за совершение преступлений», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее Онищенко заявил изданию «Украинская правда», что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.

Читайте такжеВ НАБУ сообщили о резком росте прибыли "Укргаздобычи" после ликвидации "газовых схем" Онищенко

***В июне Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.