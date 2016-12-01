На следующей неделе послы ЕС могут одобрить механизм приостановления "безвиза" - СМИ

Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Думаю, что на следующей неделе может быть соглашение относительно механизма приостановления. Послы ЕС встретятся 7 декабря, и новый триалог может состояться в тот же день. Я понимаю, что на Францию давят, чтобы она пошла на соглашение по механизму приостановления, прежде чем состоится саммит ЕС 15-16 декабря", - написал он.

Как сообщал УНИАН, на сайте Европарламента ориентировочной датой рассмотрения принятия в первом чтении механизма реагирования на миграционные вызовы в ЕС определено 18 января 2017 года. Речь идет о введении процедуры приостановления визовых режимов с третьими странами, граждане которых освобождены от визовых требований.

Читайте такжеВ МИД сомневаются относительно принятия ЕС механизма приостановления "безвиза" для третьих стран 18 января

В то же время, как сообщил УНИАН источник в дипломатических кругах, механизм временной приостановке действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами будет рассмотрен 7 декабря на уровне послов ЕС. Заседание трехсторонней группы (Европарламент, Европейский совет и Словакия, которая председательствует в ЕС во втором полугодии 2016 года), которое состоялось 29 ноября в Брюсселе, завершился без конкретных результатов. 24 ноября президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введении Евросоюзом безвизового режима для Украины до конца года.

Также он обратил внимание, что, очевидно, Совету ЕС и Европарламенту необходимо достичь соглашения относительно четких путей и средств при введении механизма приостановки визовых режим с третьими странами. Перед саммитом Украина-ЕС 24 ноября президент Европарламента Мартин Шульц отметил, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временной приостановки действия Шенгенского соглашения с третьими странами.

По его словам, замечания к механизму приостановления имеют не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что безвизовый режим для украинцев со стороны ЕС заработает сразу после согласования механизма его приостановления.