В США приблизился к принятию законопроект, направленный против российской пропаганды

Об этом сообщил соавтор законопроекта сенатор-республиканец Роб Портман пишет Голос Америки.

"Законопроект улучшит способность США противостоять зарубежной пропаганде и дезинформации посредством создания в Государственном департаменте США межведомственного центра, который будет координировать направленные против пропаганды усилия правительства США", - сообщается на сайте Портмана.

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"Угроза пропаганды и дезинформации со стороны правительств других стран является вполне реальной и постоянно увеличивается. Этот законопроект позволит нам лучше противодействовать масштабным пропагандистским и дезинформационным операциям, направленным против США", - написал Портман на своей странице в Twitter.

Законопроект также предусматривает создание грантовой программы для неправительственных организаций и неправительственных экспертов, работающих в области противодействия пропаганде. Авторы законопроекта считают, что это позволит более эффективно использовать имеющийся опыт и усилить способность местных общин защитить себя от манипуляции из-за рубежа.

"В течение последнего десятилетия такие страны, как Россия колоссально увеличили свои усилия, направленные на распространение пропаганды и лживых новостей по всему миру, включая США. Эти системные усилия призваны подорвать демократические институты и сделать невозможным достижения Америкой своих целей на международной арене", - приводит слова демократа Криса Мерфи сайт Портмана.