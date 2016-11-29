Львовский облсовет требует наказать чиновников, которые задекларировали чрезмерные доходы
22:50, 29 ноября 2016Политика
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Львовский областной совет требует привлечь к ответственности коррумпированных чиновников.
Фото УНИАН
Об этом говорится в обращении к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Верховной Раде, которое было принято на заседании сессии сегодня, 29 ноября, сообщает ZIK.
«С уверенностью можем сделать вывод, что в части представленных деклараций содержится немало признаков совершенных ранее преступлений. В частности, речь идет о чиновниках высшего ранга», - заявили в областном совете.
Депутаты облсовета призывают правоохранительные органы принять меры в отношении тех е-декларантов, чьи задекларированные доходы не совместимы с должностями, которые они ранее занимали.
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