Львовский облсовет требует наказать чиновников, которые задекларировали чрезмерные доходы

Об этом говорится в обращении к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Верховной Раде, которое было принято на заседании сессии сегодня, 29 ноября, сообщает ZIK.

«С уверенностью можем сделать вывод, что в части представленных деклараций содержится немало признаков совершенных ранее преступлений. В частности, речь идет о чиновниках высшего ранга», - заявили в областном совете.

Депутаты облсовета призывают правоохранительные органы принять меры в отношении тех е-декларантов, чьи задекларированные доходы не совместимы с должностями, которые они ранее занимали.