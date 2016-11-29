В Раде предлагают ускорить процедуру рассмотрения законопроектов во 2-м и 3-м чтениях

Об этом заявила народный депутат Татьяна Донец.

По ее словам, сегодня есть много примеров непонятного затягивания вынесения проектов важных законодательных актов для рассмотрения во втором чтении.

"Так, сейчас очень актуальной для Украины является тема трансплантологии. Соответствующий законопроект, который определяет порядок применения трансплантации как специального метода оказания медицинской помощи, был подан еще 4 августа 2015 года", – заявила народный депутат.

"Проект прошел 1-е чтение в апреле 2016 года, однако уже семь месяцев находится в Парламенте и до сих пор ждет на 2-е чтение", - констатировала Донец.

Другой пример – Проект Закона с авторством Владимира Гройсмана, Юрия Луценко, Максима Бурбака и Андрея Кожемякина, который должен был запустить систему "электронного парламента", сэкономив сотни тысяч гривен, что постоянно тратятся из государственного бюджета на печать парламентской документации.

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"Этот проект также прошел первое чтение еще в 2015 году, после чего были учтены замечания законодателей и внесены поправки. Но, к сожалению, и этот законопроект "завис в воздухе", – отметила народный депутат.

Татьяна Донец сообщила, что выступила с законодательной инициативой по ускорению процедуры рассмотрения законопроектов во 2-м и 3-м чтениях.

"Поданный мной законопроект, хотя он и небольшой, вносит существенные изменения относительно сроков рассмотрения в сессионном зале законов во 2-м и 3-м чтениях", – подчеркнула политик.

Согласно тексту Проекта Закона № 5082, предлагается расширить срок, в который могут быть представлены альтернативные проекты законов, а также установить сроки подготовки и рассмотрения законопроектов во 2-м чтении, которые составляют не более чем 90 дней со дня их рассмотрения в 1-м чтении, а в 3-м чтении – не более чем 30 дней со дня их рассмотрения во 2-м чтении.

"Принятие закона лишь в 1-м чтении ни о чем не говорит и ни на что не влияет. Парламент должен принимать законы в целом. Только тогда есть результат. Ускорив процедуру принятия законов во 2-м чтении, мы сможем обеспечить реальную возможность действий. Ведь законодательные акты не должны "пылиться", а должны "выходить в люди", – резюмировала Татьяна Донец.