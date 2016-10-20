Рада вновь отказалась рассматривать законопроект о спецконфискации, авторы заявляют о политической коррупции

Как отмечает пресс-служба "Народного фронта", председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский неоднократно ставил эти вопросы на голосование, но законопроекты не набрали необходимого количества голосов.

Таким образом, депутаты поставили под угрозу финансирование программ социальной защиты и обороноспособности страны, поскольку конфискованные средства Януковича должны пойти именно на эти цели, отмечают в пресс-службе.

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Заместитель руководителя фракции "Народный фронт", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский выразил возмущение, что в парламенте до сих пор приходится обсуждать необходимость возвращения государству средств Януковича, Арбузова, Клименко и др.".

"Это какой-то сюрреализм! Скоро уже три года будет, как мы выгнали Януковича, но ничего, подчеркиваю – ничего из украденного Януковичем не возвращено!", - подчеркнул он.

Пашинский добавил, что по оценкам экспертов, речь идет минимум о $30 млрд, которые были украдены Януковичем и его окружением, в том числе $1,5 млрд, которые были арестованы на территории Украины.

В то же время, по словам заместителя руководителя фракции "Народный фронт", на средства, украденные приспешниками Януковича, "бывшие "регионалы" теперь покупают депутатов в нашем парламенте, покупают журналистов, которые рассказывают какие-то глупости о этот закон".

"Рассказывают о том, что якобы по этому закону можно отбирать квартиры. Еще раз хочу подчеркнуть: это абсолютная ложь. Закон предусматривает арест и конфискацию исключительно денежных средств и ценных бумаг государства. Подчеркиваю!", - отметил народный депутат.

"Насколько они боятся этого закона, что даже включение в повестку дня блокируют", - возмутился Пашинский.

Он отметил, что традиционно за законопроект о спецконфискации активов Януковича не голосуют представители "Оппозиционного блока", "Еврооптимисты" и "Батькивщина".

"У меня нет сомнений, что за блокированием этого законопроекта стоит политическая коррупция и политическая проституция", - возмутился Пашинский.