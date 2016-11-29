Действующая Верховная Рада демонстрирует крайне невысокую законодательную эффективность - ОПОРА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Неберикут заявил на брифинге по результатам деятельности парламента за два года работы, который состоялся в рамках национального форума "Верховная Рада Украины. Итоги экватора деятельности".

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Он отметил, что по проценту принятых законов Верховная Рада VIII созыва почти такая же неэффективная, как и парламент VII созыва: лишь 7% законопроектов стали законами. В парламенте VII созыва - 11%.

"Это намного меньше по сравнению с Верховной Радой III или IV созыва, где этот показатель был 25%", - сказал эксперт.

По его словам, неэффективным этот показатель является для всех фракций: от 3,5% законопроектов "Оппозиционного блока" до 13% - от Радикальной партии, которые стали законами.

Кроме того, по данным аналитиков ОПОРЫ, 99 депутатов вообще имеют нулевой процент эффективности, то есть ни один поданный ими законопроект за 2 года так и не стал законом.

В то же время в организации отметили, что деятельность депутатов-женщин есть немного эффективнее работу мужчин - 11% против 7% принятых законов.

Депутаты, которые были избраны в ВР по спискам партий, добились принятия 10% своих законов против депутатов-мажоритарщиков - 5%.

В то же время 81% законопроектов, поданных президентом, стали законами, правительственных - 30%.

Вместе с тем 51% из всех 500 принятых за два года законов являются именно депутатскими.

В свою очередь другой аналитик ОПОРЫ Елена Рыбий отметила невысокий уровень представительства интересов избирателей депутатами, избранными в одномандатных округах, которых в парламенте VIII созыва насчитывается 105.

"Почти половина депутатов в течение 9-ти месяцев ни разу не выступала в сессионном зале. Лишь 19% мажоритарщиков хотя бы раз подали законодательную инициативу из своих предвыборных программ", - сказала она.

Также, по словам аналитика, лишь 30% мажоритарщиков подавали депутатские запросы в интересах своих общин хотя бы один раз.

Кроме того, оказалось, что в течение года мажоритарщик может ни разу не приезжать в округ, от которого он избирался, не проводить прием граждан и не информировать о своей работе в парламенте, добавила Рыбий.