Социологи рассказали об уровне популярности украинских политиков и партий

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, которыми располагает "ДС".

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В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время больше всего голосов получили бы такие политические силы:

- Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13,3% (среди тех, кто намерен принять участие в выборах)

- ВО "Батькивщина" - 12,2%

- Оппозиционный блок - 10,6%

- Объединение "Самопомощь" - 8,9%

- Радикальная партия Олега Ляшко - 6,3%

- партия "За Жизнь" - 5,1%

- "Гражданская позиция" - 4,2%

- ВО "Свобода" - 3,1%

Другие политические силы набрали бы менее 3% голосов избирателей каждая.

В случае проведения президентских выборов наибольшее электоральную поддержку в первом туре выборов получили бы:

- Петр Порошенко - 16,2% (среди тех, кто намерен принять участие в выборах)

- Юлия Тимошенко - 11,5%

- Юрий Бойко - 9,4%

- Олег Ляшко - 6,0%

- Андрей Садовой - 5,7%

- Анатолий Гриценко - 4,9%

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 118 поселениях (67 - городских и 51 - сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.