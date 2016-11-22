Социологи рассказали об уровне популярности украинских политиков и партий
Наибольшую поддержку на выборах украинцы готовы оказать действующему президенту Петру Порошенко и его партии БПП "Солидарность".
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, которыми располагает "ДС".
Читайте такжеВсего четверть украинцев считает, что отношения Киева и США станут хуже после победы Трампа - опрос
В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время больше всего голосов получили бы такие политические силы:
- Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13,3% (среди тех, кто намерен принять участие в выборах)
- ВО "Батькивщина" - 12,2%
- Оппозиционный блок - 10,6%
- Объединение "Самопомощь" - 8,9%
- Радикальная партия Олега Ляшко - 6,3%
- партия "За Жизнь" - 5,1%
- "Гражданская позиция" - 4,2%
- ВО "Свобода" - 3,1%
Другие политические силы набрали бы менее 3% голосов избирателей каждая.
В случае проведения президентских выборов наибольшее электоральную поддержку в первом туре выборов получили бы:
- Петр Порошенко - 16,2% (среди тех, кто намерен принять участие в выборах)
- Юлия Тимошенко - 11,5%
- Юрий Бойко - 9,4%
- Олег Ляшко - 6,0%
- Андрей Садовой - 5,7%
- Анатолий Гриценко - 4,9%
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 118 поселениях (67 - городских и 51 - сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.