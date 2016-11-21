Порошенко, Гройсман и премьер Хорватии почтили память Героев Небесной сотни (фото)

Как сообщается на Правительственном портале, президент и главы правительств Украины и Хорватии по случаю Дня достоинства и свободы в день третьей годовщины начала Революции Достоинства возложили цветы и зажгли лампадки возле памятного Креста на Аллее Героев Небесной сотни.

Во время мероприятий они пообщались с людьми, которые также пришли почтить память погибших героев, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Республики Хорватия сегодня находится в Украине с официальным визитом.

"Это исторический визит. За 25 лет ни один премьер Хорватии не посещал Украину", - отметил Гройсман.