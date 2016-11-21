Порошенко, Гройсман и премьер Хорватии почтили память Героев Небесной сотни (фото)

16:30, 21 ноября 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко вместе с премьер-министрами Украины и Хорватии Владимиром Гройсманом и Андреем Пленковичем почтил память Героев Небесной сотни в Киеве.

Порошенко, Гройсман и Пленкович почтили память погибших героев / Фото УНИАН

Как сообщается на Правительственном портале, президент и главы правительств Украины и Хорватии по случаю Дня достоинства и свободы в день третьей годовщины начала Революции Достоинства возложили цветы и зажгли лампадки возле памятного Креста на Аллее Героев Небесной сотни.

Порошенко, Гройсман и Пленкович почтили память погибших героев / Фото УНИАН

Во время мероприятий они пообщались с людьми, которые также пришли почтить память погибших героев, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Республики Хорватия сегодня находится в Украине с официальным визитом.

"Это исторический визит. За 25 лет ни один премьер Хорватии не посещал Украину", - отметил Гройсман.

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