Дракой Шуфрича с Рудьковским займется Генпрокуратура

Киевская милиция подтверждает наличие заявления экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО, в котором говорится об инциденте, произошедшем вчера между ним и народным депутатом от Партии регионов Нестором ШУФРИЧЕМ и отмечает, что этот инцидент будет расследовать Генеральная прокуратура.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве, 19 ноября в 17.30 в дежурную часть Печерского райуправления милиции обратился с заявлением член консультативного совета при Министерстве транспорта и связи, член совета Социалистической партии Украины Н.РУДЬКОВСКИЙ.

В своем заявлении он указал, что в 15.00 в арендованном им офисе, который находится в Киеве по улице Ивана Мазепы, 26, народный депутат Н.ШУФРИЧ во время конфликта ударил его рукой в лицо.

Как заметили в ЦОС, после принятия заявления от Н.РУДЬКОВСКОГО последний был направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы для фиксации наличия следов побоев.

Собранные материалы переданы для дальнейшего расследования в Генеральную прокуратуру Украины.

В то же время, в пресс-службе Н.РУДЬКОВСКОГО заметили, что они пока не комментируют ничего по поводу произошедшего.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на газету «Коммерсантъ», по словам источника издания в правоохранительных органах, Н.РУДЬКОВСКИЙ 19 ноября прибыл в райуправление милиции с разбитой губой и в установленном порядке написал заявление, в котором обвинил Н.ШУФРИЧА в нанесении ему телесных повреждений.

Исходя из заявления, с которым ознакомился Ъ, около 15.00 Н.ШУФРИЧ в сопровождении неизвестного мужчины (предположительно, охранника) прибыл в офис Н.РУДЬКОВСКОГО, который расположен по ул. Ивана Мазепы, 26. Находясь, согласно тексту документа, “в состоянии нервного возбуждения", Н.ШУФРИЧ вошел в кабинет, где работал Н.РУДЬКОВСКИЙ, и несколько раз ударил его в лицо, после чего оставил помещение.

В свою очередь Н.ШУФРИЧ выразил удивление реакцией Н.РУДЬКОВСКОГО на их разговор. “Я удивлен действиями Н.РУДЬКОВСКОГО. Действительно, у нас вчера состоялся разговор, в котором мы обсудили определенные разногласия, связанные с оценкой политической ситуации», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он объяснил, что разговор был эмоциональным, и связан с последними заявлениями Н.РУДЬКОВСКОГО, который, по словам Н.ШУФРИЧА, резко изменил свою позицию по поводу основных политических процессов. «Мы говорили по поводу такой позиции Николая, который прогибается под ЮЩЕНКО и его окружение, что нас всех несколько удивило», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он отметил, что разговор был эмоциональным с обеих сторон, но оснований у Н.РУДЬКОВСКОГО для такой реакции не было.

В то же время Н.ШУФРИЧ уклонился от прямого ответа на вопрос, нанес ли он телесные повреждения Н.РУДЬКОВСКОМУ.