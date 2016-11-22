Луценко просит суд в Гааге помочь наказать организаторов преступлений на Майдане и военное руководство РФ
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит взаимодействия с Международным уголовным судом в Гааге с целью наказания организаторов преступлений на Майдане и руководства вооруженных сил РФ, причастных к агрессивной войне против Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании круглого стола "Тяжкие преступления и большая коррупция: пересечение совершения и ответственности", который прошел на полях 15-й ассамблеи государств - участников Международного уголовного суда в Гааге.
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"Мы нуждаемся в международных правовых институтах для привлечения к ответственности организаторов этих преступлений. Янукович и его ближайшее окружение и руководство вооруженных сил РФ находятся вне возможностей украинского правосудия", - констатировал генпрокурор.
По словам Луценко, благодаря перехваченным телефонным разговорам была установлена "причастность министра обороны РФ (Сергея Шойгу) и 18 генералов ВС РФ к ведению агрессивной войны с нарушениями Женевской конвенции на нашей территории".
"Но очевидно, мы не сможем использовать наше правосудие в отношении их для эффективного наказания. Так же мы не имеем возможности наказать тех, кто грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму. Именно поэтому мы обращаемся к Международному уголовному суду с предложением совместной деятельности для установления справедливости", - отметил генпрокурор.
По мнению Луценко, это было бы "важным примером наказания диктатуры международными институтами и было бы очень хорошим примером для всех последующих политиков".