Луценко просит суд в Гааге помочь наказать организаторов преступлений на Майдане и военное руководство РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании круглого стола "Тяжкие преступления и большая коррупция: пересечение совершения и ответственности", который прошел на полях 15-й ассамблеи государств - участников Международного уголовного суда в Гааге.

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"Мы нуждаемся в международных правовых институтах для привлечения к ответственности организаторов этих преступлений. Янукович и его ближайшее окружение и руководство вооруженных сил РФ находятся вне возможностей украинского правосудия", - констатировал генпрокурор.

По словам Луценко, благодаря перехваченным телефонным разговорам была установлена "причастность министра обороны РФ (Сергея Шойгу) и 18 генералов ВС РФ к ведению агрессивной войны с нарушениями Женевской конвенции на нашей территории".

"Но очевидно, мы не сможем использовать наше правосудие в отношении их для эффективного наказания. Так же мы не имеем возможности наказать тех, кто грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму. Именно поэтому мы обращаемся к Международному уголовному суду с предложением совместной деятельности для установления справедливости", - отметил генпрокурор.

По мнению Луценко, это было бы "важным примером наказания диктатуры международными институтами и было бы очень хорошим примером для всех последующих политиков".