Эксперты обсудят последствия решений Международного уголовного суда в Гааге и резолюции ОНН по Крыму

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Какие правовые последствия для России имеет классификация Гаагским судом ситуации в оккупированном Крыму как международного военного конфликта между Украиной и страной-агрессором Россией?

Что означает выход РФ из соглашения по Международному уголовному суду? Какие юридические последствия он имеет? Как это влияет на целесообразность ратификации Римского статута Украиной?

Какие правовые последствия для России имеет принятие в Третьем комитете Генассамблеи ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью?

Как Украина может использовать в правовой и политической плоскости классификацию Гаагского международного суда и резолюцию ООН для возвращения суверенитета над Крымом?

Означает ли голосование в ООН Китая, Индии, Беларуси, Казахстана и др. стран против резолюции об оккупации Крыма Россией, что эти государства не признают суверенитет Украины над полуостровом? Должна ли Украина реагировать на такое голосование? Как и на каком уровне?

Какие еще шаги Украина может предпринять для предупреждения попыток признания Крыма российским?

Участники круглого стола:

Марина Ставнийчук, кандидат юридических наук, член Венецианской комиссии 2007-2013гг ;

Антон Кориневич, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко;

Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Организатор круглого стола: Институт Горшенина.

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)