Эрдоган: Турцию волнуют проблемы крымских татар в связи с аннексией полуострова

"Для нас с самого начала был неизменен принцип территориальной целостности Украины. Мы отслеживали и продолжаем отслеживать ситуацию с правами крымских татар в Крыму" - сообщил он во время своего выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, передает ZN.ua.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу с Эрдоганом. Они обсудили вопросы деоккупации Крыма и поддержки крымских татар.

Ранее Турция проголосовала в ООН за представленную Украиной резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму. Всего за принятие резолюции проголосовали 73 страны, 23 были против.