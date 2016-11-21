Парубий обсудил с Эрдоганом вопросы деоккупации Крыма и поддержки крымских татар

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Стамбуле провел конструктивную и стратегическую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили вопросы экономического и военно-оборонного сотрудничества наших государств. Я подчеркнул необходимость сохранения блокады Крыма как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова", - написал спикер.

Читайте такжеЭрдоган допустил присоединение Турции к ШОС вместо Евросоюза

Кроме того, отметил Парубий, было обсуждено положение крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и важность поддержки крымских татар на международной арене. "Турция - стратегический партнер Украины", - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, Парубий находится с визитом в Турецкой Республике.