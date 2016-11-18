Климкин: "крымский вопрос" с повестки дня ООН никуда не денется

Об этом он написал в своей колонке на сайте «Новое время».

По словам Климкина, это стало понятным благодаря принятию Третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь», инициированной Украиной.

«Мы с самого начала стремились максимально сильных формулировок с четким сигналом России: пришло время менять ситуацию. Формулировок с открытым политическим осуждением оккупации Крыма и непризнанием его аннексии, признания России государством-оккупантом, требованиями прекратить нарушения прав человека и предоставить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам на полуостров. Резолюция ставит перед Верховным комиссаром ООН по правам человека и Миссией ООН отдельное задание по мониторингу ситуации с соблюдением прав человека в Украине – подготовить тематический отчет относительно ситуации в Крыму. А это уже означает, что «крымский вопрос» с повестки дня ООН никуда не денется», - подчеркнул министр.

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По убеждению Климкина, «Россия должна понимать, что мир обеспокоен тем, что она делает на территории оккупированного Крыма, и как она, как государство-оккупант, нарушает права, безопасность и насущные потребности жителей полуострова».

«И мир требует от России не делать вид, что вопрос Крыма не стоит на международной повестке дня, а вести серьезный разговор. Разговор с нами, ООН и другими международными организациями и партнерами», - отметил глава внешнеполитического ведомства.