Ефремов о Донбассе: Если бы предоставили русскому языку статус регионального, не было бы проблемы
Экс-лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что возникновение сепаратистских настроений на востоке Украины было обусловлено отменой парламентом закона, который предоставлял русскому языку статус регионального.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время перерыва в судебном заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на продление ему меры пресечения в виде ареста.
«Тогда можно было решить проблему с меньшими потерями для Украины, если бы предоставили русскому языку статус регионального, так не было бы проблемы», – сказал Ефремов.
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На уточняющий вопрос, стало ли «искрой» соответствующее голосование в Верховной Раде, Ефремов ответил: «Получается, что да».
Как сообщал УНИАН, 1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога.
27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».
Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.