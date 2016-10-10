Ефремов о Донбассе: Если бы предоставили русскому языку статус регионального, не было бы проблемы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время перерыва в судебном заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на продление ему меры пресечения в виде ареста.

«Тогда можно было решить проблему с меньшими потерями для Украины, если бы предоставили русскому языку статус регионального, так не было бы проблемы», – сказал Ефремов.

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На уточняющий вопрос, стало ли «искрой» соответствующее голосование в Верховной Раде, Ефремов ответил: «Получается, что да».

Как сообщал УНИАН, 1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.