В ГПУ сообщили, где будут судить экс-регионала Ефремова

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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"Суд по избранию меры пресечения Александру Ефремову состоится сегодня в 13.45 в помещении Печерского суда по Крестном переулке (бывшая ул. Гайцана). Судья Карабань. Прокурор по делу - А.Андреев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца. По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу»статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.