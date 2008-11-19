Вдова Патаркацишвили просит Саакашвили вернуть ей «Имеди»

Вдова грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, Инна ГУДАВАДЗЕ, написала письмо грузинскому президенту Михаилу СААКАШВИЛИ. Она просит помочь вернуть семье покойного телекомпанию "Имеди", сообщает РИА Новости.

И.ГУДАВАДЗЕ отмечает, что президент Грузии постоянно заявляет о своей приверженности демократическому курсу, что подразумевает уважение принципа частной собственности, верховенства закона и свободы СМИ. "Я призываю вас подтвердить ваши слова делом и способствовать скорейшему разрешению столь важного для общества вопроса", - пишет она.

Телеканал "Имеди", созданный Б.Патаркацишвили, считался ведущим оппозиционным СМИ Грузии. В ноябре 2007 года он прекратил работу: после разгона митингов оппозиции, напомним, в здание телекомпании ворвались бойцы спецназа и разгромили оборудование. Имущество "Имеди", которую грузинские власти обвиняли в "подрывной деятельности", было арестовано.

В мае 2008 года телеканал возобновил вещание, однако формат его работы изменился: оппозиционных (и вообще политических) материалов в эфире не было. Это было связано со сменой владельца.

После смерти Б.Патаркацишвили ожидалось, что телекомпания перейдет к семье покойного, конкретно - к его вдове И.ГУДАВАДЗЕ. Однако свои права на "Имеди" заявил сводный брат Б.Патаркацишвили Джозеф КЕЙ: выяснилось, что имущество телекомпании переоформлено на него. Члены семьи Патаркацишвили и представители грузинской оппозиции обвинили Д.КЕЯ в мошенничестве и использовании поддельных документов. По их мнению, он действовал в сговоре с грузинскими властями, заинтересованными в том, чтобы лишить телеканал оппозиционного настроя. Сам Д.КЕЙ обещал, что при нем "Имеди" вообще не будет заниматься политикой.