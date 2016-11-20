Парубий на заседании ПА НАТО: Наши ребята защищают не только Украину, но и весь свободный мир

В ходе визита в Турцию во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО Парубий сделал заявление по поводу доклада по конфликту в Украине, сообщает пресс-служба аппарата ВР.

"НАТО уже 70 лет гарантирует безопасность, и именно НАТО мы обязаны 70-летием мира в зоне его ответственности. Присоединения восточно-европейских стран в НАТО расширяло зону стабильности и зону безопасности и, как правило, становилось предпосылкой их членства в НАТО", - заявил Парубий.

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Он выразил убеждение, что "решение Бухарестского саммита 2008-го года действует, и совсем скоро наш флаг замаячит возле штаб-квартиры Альянса".

"И это наша стратегическая цель для Украины, которая определена украинским парламентом", - подчеркнул председатель ВР.

Парубий подчеркнул, что особое партнерство с НАТО - это не только возможность реформировать сектор безопасности, но и изменить общество в целом.

"Нам приходится проводить большой пласт реформ, одновременно останавливая агрессию одной из мощнейших армий - Российской Федерации. Убежден, что на границе наши ребята, сдерживая российскую агрессию, защищают не только Украину, но и весь свободный мир", - сказал Парубий.

По его словам, "каждый доллар, вложенный в развитие Украины, экономит тысячи, которые были нужны для сдерживания Российской Федерации на восточных границах Альянса".

"Агрессия России гораздо шире, чем просто военная агрессия, которая составляет лишь часть тех планов, которые имеет Россию в отношении Украины: война информационная, энергетическая, разбалансировки внутри страны – это все аспекты гибридной войны, которые проводит Россия, пытаясь восстановить свой контроль не только над Украиной. Мы твердо убеждены, что Украина очень важна, но она не последняя. Украина сдерживает все это наступление и все агрессивные намерения в отношении мира в целом", - подчеркнул Парубий.

Председатель ВР заявил, что "наше противостояние – это противостояние глобальное, это цивилизационное противостояние".

"Это один из действенных аспектов сдерживания агрессии Путина. Убежден, что санкции будут продолжены, пока не будет остановлена агрессия, освобождена часть Донецкой и Луганской области, пока не будет освобожден Крым. И это вопрос для нас чрезвычайно важно, чтобы мы об этом не забывали - об оккупированном Крыму, когда ведем дискуссии о восстановления нашего суверенитета, чтобы все члены Альянса помнили решение Бухарестского саммита, что Украина будет членом НАТО", - заявил Парубий.

"Я уверен, что мы пройдем этот путь, которым идем сегодня, что однажды мы будем присутствовать на ПА НАТО как союзники, это наша цель, и мы сможем совместно до нее дойти в ближайшее время", - резюмировал Парубий.

Как сообщал УНИАН, в рамках ежегодного заседания ПА НАТО украинская делегация презентовала доклад волонтерской группы InformNapalm об участии подразделений регулярной армии РФ в военных действиях на Донбассе.