В ПА НАТО презентовали доклад об участии армии России в конфликте на Донбассе (видео)

В рамках ежегодного заседании Парламентской Ассамблеи НАТО украинская делегация презентовала доклад волонтерской группы InformNapalm об участии подразделений регулярной армии РФ в военных действиях на Донбассе. Как отмечают авторы доклада, информацию для него собирали на протяжении двух лет. Всего было зафиксировано 165 инцидентов.

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Аналитики идентифицировали подразделения 45 сухопутных воинских частей российской армии. Это мотострелковые, артиллерийские, танковые подразделения, войска противовоздушной обороны, разведподразделения, подразделения снайперов и БПЛА.

Большинство батальонно-тактических групп для войны с Украиной формировали на базе мотострелковых подразделений Южного военного округа РФ, а именно: 136-й, 18-й, 17-й, 19-й, 205-й, 33-й и 34-й мотострелковой бригад; 291-й артиллерийской бригады и 7-й военной базы, дислоцирующейся в оккупированной Абхазии.

В докладе подчеркивается, что батальонно-тактические группы укомплектованы в основном контрактниками с боевым опытом, добытым, как правило, во время так называемых антитеррористических операций на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия). Также есть группы, переброшенные из более отдаленных районов России.

Эксперты идентифицировали на Донбассе подразделения из 12 частей воздушно-десантных войск.их использовали для реагирования в критических ситуациях и удерживания инициативы в наступательных операциях (Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт). Российские десантники участвовали в этих операциях в составе целых штурмовых групп или составе бандформирований как поддержка, считают авторы доклада.

Также были идентифицированы подразделения 7 воинских частей специального назначения ГРУ РФ. Российские спецслужбы в Украине занимаются подрывной деятельностью, проводят психологические операции. Они захватывали админздания, нападали на украинские военные объекты и колонны. Сейчас российские силы спецназначения интегрированы в НВФ на Донбассе, говорится в презентации.

Используя фиктивные документы, они занимают ключевые должности от заместителей командиров подразделений до младших командиров и специалистов, которые используют и обслуживают современное вооружение и военную технику.

В зоне боевых действий были обнаружены также военные 4 военно-морских частей, 5 формирований Нацгвардии РФ (большинство из них – контрактники, имеющие опыт боевых действий на Северном Кавказе).

Волонтеры обнаружили на востоке Украины формирования противовоздушной обороны и радиотехнических войск РФ.

Также был обнаружен новейший российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь – С1», доставленный из РФ. Удалось доказать, что один из этих комплексов принадлежит 606-му зенитно-ракетному полку. ЗРК «Бук – М1», который сбил МН17, - это еще один след, который, очевидно, указывает на работу российских ВКС на Донбассе.

Воинские части из оккупированного Крыма также воюют на Донбассе, подчеркивают авторы доклада.

Эксперты также определили, что в военной кампании РФ в Сирии участвуют не менее 16 российских наземных формирований. 13 из них ранее воевали против Украины.

Авторы исследования пришли к выводу, что разжигание Россией конфликтов и создание очагов дестабилизации и зон военных действий свидетельствует о том, что «управляемый хаос» стал основой внешней политики РФ