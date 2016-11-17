"РФ отвела Беларуси роль шныря": Чубаров объяснил, почему Минск не может оставаться местом переговоров по Донбассу

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

Читайте также"Нож в спину": Геращенко раскритиковала позицию стран, которые проголосовали против резолюции по Крыму

"Правда состоит в том, что накануне заседания (15 ноября 2016 года) третьего комитета ООН Россия отвела Беларуси роль шныря, наточенного на срыв рассмотрения проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму", - говорится в его сообщении.

Чубаров подчеркнул, что вся ответственность за эту роль Беларуси возлагается на официальные власти страны.

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушениях прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украина.

23 страны, среди которых Беларусь, Армения и Казахстан, голосовали против принятия резолюции.