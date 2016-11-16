МИД РФ объяснил выход из соглашения по суду в Гааге "неоправдавшимися надеждами"

Об этом идет речь в официальном заявлении российского министерства иностранных дел, опубликованном после сообщения об отказе Москвы от участия в Римском статуте.

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"С МУС – первым постоянно действующим органом международной уголовной юстиции – были тесно связаны ожидания международного сообщества в деле борьбы с безнаказанностью в контексте общих усилий по поддержанию международного мира и безопасности, урегулированию существующих конфликтов и предотвращению новых очагов напряженности", - сказано в заявлении российского ведомства.

"К сожалению, Суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия", - утверждают в российском МИД, подчеркивая, что за 14 лет своей работы МУС вынес 4 приговора, израсходовав при этом более 1 млрд. долларов.

Также МИД РФ беспокоится из-за"отношения МУС к событиям августа 2008 года" в Грузии.

Напомним, в январе 2016 года Международный уголовный суд одобрил начало расследования дела о военных преступлениях и убийствах этнических грузин в ходе российско-грузинского вооруженного конфликта в 2008 году. Запрос на проведение расследования под юрисдикцией МУС был направлен в октябре 2015 года.

В нем говорилось, что южноосетинские силы атаковали грузин до 9 октября, но уже после того, как российские войска покинули созданные буферные зоны на территории Южной Осетии и Грузии.

Также высказывалось мнение, что возможно, нападения и грабежи проводились с целью изгнания грузин с территорий, находящихся в Южной Осетии. В суде, изучив запрос, решили, что есть «разумные основания полагать, что такие преступления, находящиеся под юрисдикцией МУС, совершались в случае с Грузией». Отмечалось, что речь идет о преступлениях против человечности, убийствах мирных жителей и атаках миротворцев. Международный уголовный суд в Гааге начал расследование военных преступлений в Южной Осетии.

Как сообщалось, Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России из Римского статута об учреждении Международного уголовного суда. Стоит отметить, что распоряжение Путина было опубликовано на следующий день после того, как МУС обнародовал предварительное расследование прокурора, в котором оккупация Крыма названа международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда предусматривает, что преступления, совершенные гражданами стран, которые его ратифицировали или на их территории, будут подсудны международной инстанции в Гааге. Россия подписала Римский статут в 2000 году, но так его и не ратифицировала.