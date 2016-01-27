Гаагский трибунал открыл дело об убийствах этнических грузин в Южной Осетии 2008 года

Как уточняется, первая палата Отделения предварительного производства разрешила прокуратуре МУС начать расследование преступлений с 1 июля по 10 октября 2008 года.

Запрос на проведение расследования под юрисдикцией МУС был направлен в октябре 2015 года. В нем говорилось, что южноосетинские силы атаковали грузин до 9 октября, но уже после того, как российские войска покинули созданные буферные зоны на территории Южной Осетии и Грузии, передает Slon.

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В документе говорится, что, возможно, нападения и грабежи проводились с целью изгнания грузин с территорий, находящихся в Южной Осетии.

В суде, изучив запрос, решили, что есть «разумные основания полагать, что такие преступления, находящиеся под юрисдикцией МУС, совершались в случае с Грузией». Отмечается, что речь идет о преступлениях против человечности, убийствах мирных жителей и атаках миротворцев.