Украина может передать России людей, которых там незаконно обвиняют - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.

По словам Чубарова, "Россия засыпала нас запросами о выдаче ее граждан, которые пытаются искать убежище в Украине".

"Россия обвиняет своих граждан в тех преступлениях, которые они никогда не совершали", - сказал он и добавил, что такие граждане обращаются к украинским депутатам.

Как заявил Чубаров, он лично занимается вопросом двух граждан РФ, в частности, это "Меериев Руслан, который жил в Крыму". "После оккупации он выехал с семьей в материковую Украину. И сейчас лишен свободы и ждет выдачи", - сказал глава Меджлиса.

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Как отметил Чубаров, он видит в этом "какой-то заговор между работниками Службы безопасности Украины с прокурорскими работниками". "Я не говорю о судьях, которые есть в южных областях Украины, в частности, Запорожской. Такое впечатление, что мы спешим людей выдавать России, чтобы она их наказала безвинно", - сказал он.

По словам Чубарова, эти люди проходят по тем же статьям, что и он сам и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Нельзя выдавать воюющей стране, стране-агрессору, тех людей, которые у нас ищут убежище", - сказал народный депутат.

По мнению Чубарова, Министерство юстиции должно рассмотреть вопрос об общественном контроле за выполнением такого рода межгосударственных соглашений.