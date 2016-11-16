Украина может передать России людей, которых там незаконно обвиняют - Чубаров
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает осторожнее относиться к вопросу выдачи подозреваемых в РФ граждан, ищущих убежище в Украине
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.
По словам Чубарова, "Россия засыпала нас запросами о выдаче ее граждан, которые пытаются искать убежище в Украине".
"Россия обвиняет своих граждан в тех преступлениях, которые они никогда не совершали", - сказал он и добавил, что такие граждане обращаются к украинским депутатам.
Как заявил Чубаров, он лично занимается вопросом двух граждан РФ, в частности, это "Меериев Руслан, который жил в Крыму". "После оккупации он выехал с семьей в материковую Украину. И сейчас лишен свободы и ждет выдачи", - сказал глава Меджлиса.
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Как отметил Чубаров, он видит в этом "какой-то заговор между работниками Службы безопасности Украины с прокурорскими работниками". "Я не говорю о судьях, которые есть в южных областях Украины, в частности, Запорожской. Такое впечатление, что мы спешим людей выдавать России, чтобы она их наказала безвинно", - сказал он.
По словам Чубарова, эти люди проходят по тем же статьям, что и он сам и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"Нельзя выдавать воюющей стране, стране-агрессору, тех людей, которые у нас ищут убежище", - сказал народный депутат.
По мнению Чубарова, Министерство юстиции должно рассмотреть вопрос об общественном контроле за выполнением такого рода межгосударственных соглашений.