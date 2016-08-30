Джемилев рассказал, как Путин пытался его "завербовать"

Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, сообщается на странице уполномоченного в Facebook.

По словам Джемилева, российский суд пересматривал уголовное дело его сына Хайсера именно для того, чтобы склонить его на сторону Кремля.

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"Русские приговорили его к 3,5 годам заключения и из Крыма сразу отвезли в тюрьму в г. Астрахань. Тогда я услышал, что Путин хочет со мной встретиться и, если разговор будет "продуктивным", мне откроется путь на Родину, а сына тут же освободят. Затем я спросил, взял ли "Царь" моего сына в заложники? Если так, значит он террорист. А мы с террористами не разговариваем...", - подчеркнул уполномоченный.

Джемилев вспомнил по этому поводу слова российского политика Григория Явлинского, что Путин "способен действовать только двумя способами, к которым привык во время работы в спецслужбах: или он вербует, или против тех, кого не смог завербовать ведет спецоперации".

"В моем случае это правило сработало, не смогли завербовать, поэтому преследуют", – подчеркнул Джемилев.

Вместе с тем уполномоченный по делам крымскотатарского народа подчеркнул, что среди заложников Кремля находится не только его сын: "арестованы 18 активистов, более 20 наших людей было похищено, нескольких нашли мертвыми, других все же надеемся найти живыми".

Кроме того, Джемилев выразил мнение, что западные политики не пойдут на резкие меры, чтобы заставить Москву вернуть аннексированный Крым.

Напомним, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства 44-летнего строителя Февзи Едемова во дворе дома Джемилевых в Бахчисарае. Тот погиб от выстрела в голову. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство"). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

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После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего, однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение ЕСПЧ и следственных органов Украины. 10 июня Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября Верховный суд России сократил срок заключения Джемилеву до 3,5 лет.

31 марта 2016 года Хайсер Джемилев повторно написал отказ от российского гражданства после того, как появились "документы из Крыма по принятию Джемилевым российского гражданства".

По словам адвоката, Хайсер уже писал заявление об отказе от гражданства РФ летом 2014 года в СИЗО Симферополя, более того приговором Краснодарского краевого суда и определением Верховного суда РФ он также признавался гражданином Украины.