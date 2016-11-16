Порошенко назвал принятую ООН резолюцию по Крыму настоящей победой справедливости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Убедительный результат инициированной Украиной резолюции ГА ООН о правах человека в Крыму - это настоящая победа справедливости. В документе ООН Россия названа государством-оккупантом, а украинские Крым и Севастополь временно оккупированными территориями", - отметил президент.

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Порошенко поблагодарил все государства, которые поддержали документ, и пообещал и дальше укреплять международно-правовую базу для деоккупации украинского Крыма.

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которого инициировала Украина. Резолюцию поддержали 73 страны, еще 76 воздержались и 23 проголосовали против.