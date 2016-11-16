В ООН поддержали резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму оккупационными властями РФ

Соавторами проекта резолюции была 41 страна-член ООН.

Резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)" поддержало 73 стран ООН.

Также при рассмотрении документа 76 стран воздержались и 23 проголосовали против.

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Принятием резолюции Генассамблея осудила ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей.

При этом Генассамблея призвала Российскую Федерацию выполнить все обязательства в соответствии с применимыми нормами международного права в качестве оккупирующей державы.

Согласно тексту документа, Россия должна принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, прекратить дискриминационные меры и практики, произвольные задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, и отменить всё дискриминационное законодательство.

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Члены ООН призвали РФ незамедлительно освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия, а также тех, кто был переведён через международно признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию. Также она должна решить проблему безнаказанности и обеспечить, чтобы те, кто признан виновным в ущемлениях прав человека, были привлечены к ответственности в независимом суде.

В резолюции отмечается необходимость создания и последующей поддержки безопасных и благоприятных условий для журналистов и правозащитников, с тем чтобы они могли выполнять свою работу в Крыму независимо и без неоправданного вмешательства. Генассамблея призывала РФ разрешить, чтобы вновь были открыты культурные и религиозные учреждения.

При этом Россия должна незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности, а также аннулировать решение о запрещении лидерам Меджлиса въезда на территорию Крыма.

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Генассамблея призвала РФ незамедлительно начать сотрудничать в полном объеме с Управлением Верховного комиссара по правам человека, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Советом Европы по вопросу о положении в области прав человека в Крыму.

Вместе с тем, в резолюции говорится, что Генеральная ассамблея "настоятельно призывает Российскую Федерацию обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым, признавая, что международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации".

Члены ООН просят Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить специальный тематический доклад по вопросу о положении в области прав человека во временно оккупированным Крыму и Севастополе в соответствии с действующим мандатом и в рамках имеющихся ресурсов миссии по наблюдению за положением в области прав человека в Украине, которая в настоящее время финансируется за счет добровольных взносов.