Тимошенко будет спасать химпром в клубе Кабмина
06:29, 16 ноября 2008Политика
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Премьер назначила совещание на понедельник
В понедельник, 17 ноября в 11:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в клубе КМУ состоится совещание с представителями предприятий химической промышленности.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, совещание будет посвящено вопросам защиты отрасли от влияния мирового финансового кризиса.
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