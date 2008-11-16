Тимошенко будет спасать химпром в клубе Кабмина

В понедельник, 17 ноября в 11:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в клубе КМУ состоится совещание с представителями предприятий химической промышленности.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, совещание будет посвящено вопросам защиты отрасли от влияния мирового финансового кризиса.