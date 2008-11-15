В НУ-НС хотят опять изменить избирательное законодательство

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает целесообразным вернуться к смешанной избирательной системе выборов народных депутатов.

Об этом он заявил во время эфира программы «Свобода на Интере».

«Должен быть возврат, а в этом случае это будет шаг навстречу людям, по меньшей мере, к смешанной системе, когда депутат придет и поклонится избирателям», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции НУ-НС назвал неуместными все разговоры о введении открытых избирательных списков на парламентских выборах.

«Разговоры об открытых списках - это еще один очередной блеф, чтобы людей обмануть. Потому что открытые списки тоже ничего не решат», - убежден он.

Лидер фракции НУ-НС также считает, что выборы в органы местного самоуправления должны проходить исключительно по мажоритарной системе.

«На местных выборах только мажоритарная система должна быть, потому что уже некому заняться людьми - все стали партийные и к людям не ходят», - сказал В.КИРИЛЕНКО.