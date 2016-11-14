Парубий - Бойко: прошло то время, когда регионалы "с помощью кастетов проламывали депутатам головы" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил во время Согласительного совета.

"Хочу предупредить сейчас Юрия Бойко - вы уже проходили то время, когда вы проламывали депутатам головы и калечили их. Это время уже позади", - заявил Парубий.

"Я предупреждаю вас: здесь, на Согласительном совете, каждый имеет право на выступление и имеет право на реплику. Если еще раз вы себе позволите подобное поведение по отношению к народным депутатам, то я поставлю этот вопрос на Регламентный комитет и буду предлагать удалить с заседания Верховной Рады на то время, которое предусмотрено", - подчеркнул председатель ВР.

Парубий еще раз подчеркнул, что прошло то время, когда представители тогдашней Партии регионов "с помощью кастетов проламывали депутатам головы".

Он заявил, что не допустит таких ситуаций ни на Согласительном совете, ни в сессионном зале.

После этого Бойко покинул заседание Согласительного совета.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, во время заседания Согласительного совета парламента Бойко напал на лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

В частности, это произошло после того, как Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок", в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями.

Бойко поднялся со своего места и несколько раз ударил Ляшко. Затем он еще раз затеял драку, когда Ляшко возмутился, почему такие, как Бойко, не сидят в тюрьме.