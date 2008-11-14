Денисову и Наливайченко рассудит самый известный суд Украины

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА обратилась в Печерский районный суд Киева с исковым заявлением против исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в связи с его необоснованными обвинениями в коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ДЕНИСОВА сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я направила исковое заявление непосредственно в адрес самого главы СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и непосредственно на органы (СБУ). Обращение было в Печерский районный суд Киева», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр в очередной раз опровергла обвинения В.НАЛИВАЙЧЕНКО в незаконных операциях со средствами, предназначенными для питания детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о том, что сотрудники Службы безопасности задокументировали незаконные операции Минтруда со средствами, предназначенными для питания детей-“чернобыльцев”. А 11 ноября он сообщил о том, что СБУ раскрыла факт разворовывания 60 млн. грн. бюджетных средств должностными лицами Минтруда во время закупки 18,5 тыс. инвалидных колясок.