Черновецкий: в Киеве все все классно, у нас - никаких проблем

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал согласие заместителю председателя КГГА Виталию ЖУРАВСКОМУ на объединение Христианско-демократической партии и Христианско-либеральной партии в единый избирательный блок имени Леонида Черновецкого.

Как передает корреспондент УНИАН, такой ответ на обращение В.ЖУРАВСКОГО к киевскому городскому председателю сегодня на брифинге дал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Сегодня принято решение о переименовании его (В.ЖУРАВСКОГО) блока в Блок Леонида Черновецкого», - сказал мэр Киева, добавив при этом, что, на его взгляд, это «логично, нормально и справедливо, поскольку мы готовимся к выборам в парламент… мы решили укрепить свой христианский союз», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив при этом: «Я думаю это хорошо для жителей Киева, Житомира, Житомирской области и для всей Украины».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он и В.ЖУРАВСКИЙ сегодня для юридического оформления заявления депутатов фракции В.ЖУРАВСКОГО и депутатов местных советов Житомирской области подпишут все необходимые документы.

«Мне приятно, что в мою команду приходят новые молодые классные ребята, которые готовы укрепить команду», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Говоря о делах в Киеве, мэр сказал: «В Киеве все классно, у нас никаких проблем, я и Виталий Станиславович (ЖУРАВСКИЙ – УНИАН) держим руку на пульсе всего, что происходит (в Киеве). У нас нет проблем ни с газом, ни с транспортом, мы знаем, что происходит».

В тоже время, обращаясь к журналистам, которые присутствовали на брифинге, мэр Киева сказал, что он готов ответить на все вопросы. «Для меня это очень важно. Не давайте нам расслабляться», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и после этих слов, сославшись на свою занятость, покинул брифинг, предоставив возможность В.ЖУРАВСКОМУ и другим чиновникам столичной мэрии отвечать на вопросы журналистов.