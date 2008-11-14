ЕС поддерживает вступление России в ВТО
Баррозу - за расширение сотрудничества
ЕС поддерживает вступление России во Всеирную торговую организацию (ВТО).
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по завершении саммита ЕС-Россия в Ницце Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.
«Ми поддерживаем вступление Российской Федерации в ВТО», - сказал он.
Президент Еврокомиссии также высказался за улучшение энергетического диалога с Российской Федерацией, а также за расширение сотрудничества с Россией в области борьбы с климатическими изменениями.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Ницце состоялся 22-й саммит ЕС-Россия, в ходе которого стороны обсудили вопросы преодоления последствий войны в Грузии, подготовку к саммиту G20 в Вашингтоне по преодолению последствий мирового финансового кризиса, предложения российского Президента о новой архитектуре безопасности в Европе и двусторонние отношения.