ЕС поддерживает вступление России в ВТО

ЕС поддерживает вступление России во Всеирную торговую организацию (ВТО).

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по завершении саммита ЕС-Россия в Ницце Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

«Ми поддерживаем вступление Российской Федерации в ВТО», - сказал он.

Президент Еврокомиссии также высказался за улучшение энергетического диалога с Российской Федерацией, а также за расширение сотрудничества с Россией в области борьбы с климатическими изменениями.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ницце состоялся 22-й саммит ЕС-Россия, в ходе которого стороны обсудили вопросы преодоления последствий войны в Грузии, подготовку к саммиту G20 в Вашингтоне по преодолению последствий мирового финансового кризиса, предложения российского Президента о новой архитектуре безопасности в Европе и двусторонние отношения.