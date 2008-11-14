Ющенко намекает, что правительству Тимошенко осталось полгода

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не согласится на использование нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме.

Об этом глава государства сказал украинским журналистам по окончании энергетического саммита в Баку.

В.ЮЩЕНКО сказал, что работа нефтепровода Одесса-Броды в реверсном режиме «является исключительно политическим вопросом», и отметил: «Здесь экономики нет». По словам Президента, не является проблемой, как в Одессу доставить российскую нефть. Он объяснил, что те 6 млн. тонн нефти, которые сейчас прокачиваются по этому нефтепроводу, можно прокачать на 2 дол. дешевле от Ахтырки в Одессу, не тратя лишнее расстояние и средства на транспортировку через Броды. “Те консультации, которые провела премьер-министр перед сентябрем в некоторых столицах, те решения, которые сделало правительство после этого (Президент напомнил, что в соответствии с распоряжением правительства была запрещена прокачка нефти в аверсном режиме – УНИАН), на уровне премьер-министра аверс нефти сегодня заблокирован», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Думаю, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не пойдет, из соображений тех обещаний, которые она дала, на диверсификацию поставок нефти в Украину», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он заверил, что это не является трагедией и, «начиная с конца первой половины следующего года, мы будем обеспечены необходимым объемом нефти для работы нефтепровода в аверсном режиме».

«Убежден, тогда у нас будет то правительство, которое сможет реализовать здоровую политику, которая бы отвечала национальным интересам», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства.

Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.