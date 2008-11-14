Черновецкий берет кредиты на зарплаты чиновникам и коммунальщикам - СМИ

В Киеве городские власти берут кредиты на выплату зарплаты чиновникам и коммунальщикам.

Как сообщает газета «Комментарии», впервые за многие годы ряд районных администраций и коммунальных предприятий Киева вынуждены брать кредиты на оплату своим сотрудникам текущих зарплат. По данным еженедельника, на этот шаг приходится идти, поскольку средств на эти расходы в бюджете нет или они есть не в полном объеме.

Как пишут “Комментарии”, масштабы зарплатных кредитов нигде не разглашаются. Мэрия не хочет демонстрировать уже свершившийся факт – город не справляется со взятыми на себя финансовыми обязательствами. Но, утверждает газета, ссылаясь на свои источники, даже самые скромные подсчеты свидетельствуют, что в целом по городу взято кредитов не менее чем на 10 млн. грн., и эти средства уже через месяц принесут дополнительные процентные выплаты в 500-600 тысяч гривен. Однако, отмечает газета, «не взять кредиты руководители соответствующих учреждений просто не могут, ведь, согласно украинскому законодательству, руководитель, по вине которого не выплачена заработная плата, может быть наказан лишением свободы на несколько лет”.