Украина направила ноту российскому МИД из-за задержания "диверсантов" в Крыму

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Сразу, как нам стало известно о задержании оккупационной властью в оккупированном Крыму граждан Украины, мы направили официальную ноту в адрес МИД РФ с требованием предоставить всю имеющуюся информацию об обстоятельствах задержания, а также данные о задержанных лицах», - сказала Беца.

Она отметила, что МИД Украины рассматривает указанные действия оккупационной власти РФ как элемент агрессии России против Украины.

«Фактически Россия использует наших граждан, особенно тех, которые не согласны с незаконной оккупацией и аннексией Крыма, в качестве заложников для будущего шантажа Украины по тем или иным вопросам», - сказала Беца.

«С нашей стороны делается все, чтобы выяснить состояние наших граждан, оказать им необходимую помощь. Применяется весь дипломатический инструментарий для их немедленного освобождения»,- добавила пресс-секретарь.

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Она также отметила, что МИД пока не называет фамилий задержанных граждан.

«Мы оперируем исключительно фактами, я была бы довольно критичной к любой информации, которая появляется в СМИ относительно фамилий и имен. Как только у нас будет более подробная информация о задержанных лицах - я смогу ее подтвердить. Пока я воздерживаюсь от каких-либо фамилий», - сказала Беца.

Она также отметила, что Крым - это территория Украины, которая временно оккупирована, и поэтому там не осуществляется консульское сопровождение, нет консульских и дипломатических учреждений, и МИД действует через представительства в России. Также, по словам Бецы, получить ту или иную информацию помогают правозащитники и неправительственные организации.

Напомним, вчера ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". По информации СМИ, задержанные эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудка. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова. Крымский "суд" арестовал их на два месяца.