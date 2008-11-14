Ющенко в Азербайджане будет говорить о нефти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Баку глава Украинского государства примет участие в работе 4-го Энергетического саммита по вопросам энергобезопасности. Планируется, что по итогам работы саммита будет подписана Декларация Бакинского энергетического саммита.

Также планируется, что ключевым вопросом Бакинского саммита станет тема Евразийского нефтетранспортного коридора. Ожидается, что на саммите будут рассмотрены основные выводы и предложения по результатам ТЭО этого проекта, а также принято решение относительно дальнейших шагов по его реализации.

Также планируется, что участники саммита осудят концептуальные подходы, принципы и механизмы существенного повышения уровня гарантирования прозрачности, надежности и безопасности транзита энергоносителей на Каспийско-Черноморско-Балтийском пространстве в целом и за счет системного объединения интеллектуальных, технических, финансовых и других ресурсов стран Каспийско-Черноморско-Балтийского региона в соответствии с требованиями Энергетической Хартии и других международных документов.

В рамках саммита также состоятся двусторонние встречи Президента Украины с главами государств и правительств, которые будут принимать участие в работе мероприятия. В частности планируется, что глава Украинского государства 13 ноября проведет двустороннюю встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ. 14 ноября В.ЮЩЕНКО встретится с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

Во время визита Президента сопровождают секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

***Энергетический саммит в Баку 14 ноября будет четвертым саммитом в рамках Краковской инициативы. Первый саммит состоялся в Кракове в мае 2007 года, второй – в Вильнюсе в октябре 2007 г., третий – в Киеве в мае 2008 года.