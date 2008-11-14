Медведев отказался ехать в Киев на годовщину Голодомора

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что в Украине голод начала 1930-х годов используются для достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей и отказывается принять участие в мероприятиях по случаю отмечаемой в Украине 75-й годовщины Голодомора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говориться в его послании к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

«Мы отчётливо видим, что в последние годы эта тема, наряду с настойчивыми попытками получить приглашение в «подготовительный класс» НАТО, сделана чуть ли не центральным элементом украинской внешней политики. Мы также констатируем намерение части политической элиты и руководства Украины использовать отношение к этой проблеме в качестве своего рода «теста на патриотизм и лояльность», - говориться в послании российского Президента.

Д.МЕДВЕДЕВ отмечает, что в Украине трагические события начала 1930-х годов используются, по его мнению, для достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей.

«В этой связи упорно муссируется тезис о «целенаправленном голодоморе-геноциде украинцев. В результате в том числе и Ваших личных усилий эта линия даже получает законодательное оформление», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ напомнив, что 28 ноября 2006г. Верховная Рада приняла закон, в котором утверждается, что «голодомор 1932–1933 годов на Украине является геноцидом украинского народа» и о инициативе В.ЮЩЕНКО установить уголовную ответственность за отрицание изложенной в законе версии событий этого периода.

«Таким образом, не дожидаясь результатов всестороннего изучения проблемы компетентными экспертами, навязывается однозначная квалификация происшедшего. А над несогласными – как в былые времена тоталитаризма – нависает угроза преследования. По этой, мягко говоря, «однобокой логике» любой гражданин Украины, утверждающий, что помимо украинцев в этот период от голода погибли русские, казахи, белорусы является, по Вашему мнению, уголовным преступником», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, вряд ли такие шаги можно объяснить стремлением восстановить историческую справедливость или почтить память жертв. «Эти усилия скорее направлены на то, чтобы максимально разобщить наши народы, объединённые многовековыми историческими, культурными и духовными связями, особыми чувствами дружбы и взаимного доверия», - сказал он.

Президент РФ убежден, что тяжёлые страницы нашей общей истории, несомненно, нуждаются во всестороннем осмыслении, но это возможно лишь на основе объективных профессиональных исследований.

«Однако мы видим, что тех, кто протаскивает тезис о «голодоморе-геноциде», меньше всего интересует научная точность. В ход идут подтасовки и передергивания, фальсификация данных о численности погибших. Созданию искажённой картины способствуют и публичные заявления представителей руководства страны», - подчеркнул он .

«Мы открыты для дискуссий и не даём политические «установки» учёным. В нашей стране тему голода 1932–1933 годов – как и другие непростые вопросы истории – можно обсуждать свободно, не опасаясь прослыть «врагом нации». «Железный занавес молчания», о котором Вы пишете, в России давно разрушен», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он убежден, что голод 1932–1933 годов в Советском Союзе не был направлен на уничтожение какой-либо отдельной нации и стал следствием засухи и проводившихся в отношении всей страны, а не одной только Украины, насильственной коллективизации и раскулачивания.

Президент РФ подчеркивает, что погибли миллионы жителей Среднего и Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана, Белоруссии.

«Мы не оправдываем репрессии сталинского режима в отношении всего советского народа. Но говорить о том, что существовала цель уничтожения украинцев, – это значит противоречить фактам и пытаться придать националистический подтекст общей трагедии. Рассуждения же о каких-либо «качественных отличиях» голода на Украине от голода в России и других регионах СССР, на наш взгляд, просто циничны и аморальны», - отмечается в послании.

Д.МЕДВЕДЕВ предложил В.ЮЩЕНКО начать работу по формированию совместных подходов в отношении этих событий с привлечением экспертов из Казахстана, Белоруссии, других заинтересованных государств СНГ.

«Пока же, с учётом изложенного, не считаю возможным своё участие в мероприятиях по случаю отмечаемой на Украине 75-й годовщины «голодомора». Со своей стороны хочу подтвердить искренний настрой на формирование позитивной атмосферы сотрудничества в гуманитарной сфере, на его наполнение понятными для граждан конкретными делами на благо традиционно дружественных связей между нашими странами и народами», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.