Еврокомиссар пообещал Украине сделать все возможное для получения "безвиза"

Европейский комиссар по переговорам по расширению и европейской политики соседства Иоганнес Ган уверяет, что приложит все усилия, чтобы Европейский совет и Европейский парламент выполнили обещание предоставить Украине безвизовый режим.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе.

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«Я буду делать все, как я это делаю с Украиной и Грузией, чтобы обещания, которые были сделаны этим странам относительно получения либерализации визового режима, были выполнены нашими другими участниками процесса принятия решений Советом и парламентом, потому что требования утверждены нашими государствами-членами», - заверил Ган.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

По убеждению президента Украины Петра Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.