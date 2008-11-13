МИД Украины: действия Черномырдина вызывают возмущение

Вчера, 12 ноября, в МИД Украины был вызван Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ, которому был выражен решительный протест в связи с тем, что Посольство РФ выступило соорганизатором откровенно провокационной антиукраинской акции, проведение которой планировалось в гостинице “HYАTT” в г. Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время этого мероприятия должна была состояться демонстрация “видеосюжета” о военном конфликте на территории Грузии под провокационным названием “Искусство предательства”.

“В видеоматериале, сфабрикованном российскими спецслужбами, зрителю, среди прочего, навязывается циничное утверждение о якобы участии граждан Украины в российско-грузинском конфликте, “незаконных поставках” Украиной оружия в Грузию и тому подобное”, – говорится в заявлении МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство также подчеркивает, что вызывают возмущение действия посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА и сотрудников Посольства, которые намеревались принять участие в этой акции и пытались оказывать давление на администрацию гостиницы, которая запретила демонстрацию упомянутого “видеосюжета”.

Представителю Посольства РФ было заявлено, что такие шаги российской стороны неприемлемы и несовместимы со статусом дипломатического представительства и общепризнанными нормами международного права.

Справка. 12 ноября в гостинице “HYАTT” в Киеве был запланирован показ документального фильма о войне Грузии с Южной Осетией "Война 08.08.08. Искусство предательства".

По данным СМИ, показ должен был состояться за счет российского посольства. На него были приглашены представители органов власти Украины, посол РФ в Киеве, депутаты Госдумы, представители общественных организаций, журналисты.

На просмотр фильма пришли и народные депутаты Украины от Партии регионов.

Однако в гостиницу поступило предупреждение СБУ о возможных акциях протеста из-за показа фильма. Руководство гостиницы, учитывая это, отменило показ упомянутого фильма для безопасности людей.

Комментируя это, председатель спецкомиссии Верховной Рады по расследованию поставок украинского оружия в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК (фракция Партии регионов) заявил, что Секретариат президента Украины "стремится скрыть правду о роли Украины в августовском грузино-южноосетинском конфликте", цитирует депутата ИТАР-ТАСС.

"Как только окружению Ющенко стало известно, что в гостинице готовится показ документального фильма, тут же поступило указание не допустить проведение данного мероприятия", – сказал он.

Депутаты-“регионалы” также пообещали показать этот фильм в кинотеатре Верховной Рады в ближайшее время.