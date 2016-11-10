В разведке назвали сообщение РФ об "украинских диверсантах" попыткой дискредитации Украины в глазах всего мира

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Заявления ФСБ о задержании сотрудников ГУР - очередной фейк. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудниках ГУР в Севастополе", - говорится в сообщении.

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В разведке говорят, что это заявление направлено на "сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества".