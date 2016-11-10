В разведке назвали сообщение РФ об "украинских диверсантах" попыткой дискредитации Украины в глазах всего мира
В Главном управлении разведки Украины также опровергают, что в аннексированном Севастополе вчера были задержаны их сотрудники.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Заявления ФСБ о задержании сотрудников ГУР - очередной фейк. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудниках ГУР в Севастополе", - говорится в сообщении.
Читайте такжеМинобороны о новых "украинских диверсантах" в Крыму: ФСБ превратилась в фабрику лжи
В разведке говорят, что это заявление направлено на "сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества".
Как сообщалось, сегодня в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В частности, отмечается, что задержанные якобы являются членами "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".
В Минобороны уже заявили, что украинских диверсантов в Крыму нет, а ФСБ в очередной раз вводит всех в заблуждение.