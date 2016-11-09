"Мы виноваты": российский историк возложил ответственность на Кремль за трагедии в Украине после февраля 2014 года

Об этом в интервью "ГОРДОН" заявил историк, религиовед и оппозиционер РФ Андрей Зубов.

По его словам, он прекрасно понимал, что политика Путина приведет к тому, что отношения между украинцами и россиянами будут испорчены на бесконечно долгое время.

"Что сказать?.. Только одно: как гражданин России я прошу прощения у Украины. Я должен был сделать больше, чтобы этой войны не было. Я очень старался. Не один я, многие россияне пытались сделать все, чтобы остановить войну. И не смогли. Нас было мало. И в этом мы виноваты", - считает российский оппозиционер.

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Он убежден, что после победы Майдана надо было суметь установить хорошие отношения с новой украинской властью "без всяких аннексий Крыма и войны на Донбассе".

"Вместо этого Путин сделал то, что сделал: загубил отношения с Украиной, поместил Россию в международную изоляцию. Мы виноваты не только в злобе, но и в собственной глупости. Это особенно больно", - сетует Зубов.

Ранее Зубов заявлял, что Украина спасла другие страны постсоветского пространства, остановив российское вторжение на Донбассе.