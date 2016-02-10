Украина спасла другие страны постсоветского пространства, остановив вторжение РФ на Донбассе – российский историк

Такое мнение в интервью УНИАН высказал доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. Весной 2014 года он был одним из немногих в России, кто публично выступил против захвата украинского Крыма, за что поплатился изгнанием из МГИМО.

«Непредсказуемая и очень опасная – «unpredictable and very dangerous», – такой термин употребляется по отношении к российской политике на всех самых солидных международных форумах, где я принимал участие. Сначала Украина, потом Сирия. Кажется, Россия сама себя загоняет в тупик. Если хоть грамм разумности есть у нынешнего российского руководства, то понятно, что, после того, что получилось с Украиной, ни один нормальный правитель не полезет в Казахстан или Беларусь. Ведь зубы в Украине сломались, и ничего не получилось», - сказал Зубов.

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По его словам, сейчас для кремлевской власти самое главное – добиться снятия санкций при максимальном сохранении того, что уже успели отхватить в Украине, вопрос только – удастся ли это. На Западе звучит немало голосов, готовых компромиссу, но в целом Запад тверд и продолжает ждать выполнения «Минска-2» и решения крымского вопроса, констатировал историк.

«Я думаю, что если в украинской власти не полные дураки, то они должны сейчас требовать на Донбассе контроль над границей, выборы под международным наблюдением, а дальше – внутреннее урегулирование. Еще немного - и Москва на это пойдет. Альтернатива – новые глобальные военные действия. Для России это катастрофа», - считает Зубов.

Историк сравнил захват Россией Крыма с аннексией нацистской Германией в 1938 году Австрии.

«Когда начали происходить известные события 26-27 февраля 2014 года, то у меня в голове постоянно была та аналогия с Австрией, Судетами, Клайпедой (Мемелем). Все эти территории были аннексированы Гитлером. Я чувствовал, что это надо сказать. Одинаковые действия вызовут одинаковый результат. Иначе не бывает», - подчеркнул он.

«Я не раз говорил, что эти сравнения даже не в пользу России. Потому что гитлеровская Германия была сильным, хоть и гадким, но государством с растущей экономикой, это был режим, набирающий обороты, работала промышленность, народ был консолидирован. Здесь же другое дело: Россия уже находилась в тяжелом экономическом положении благодаря неумелой экономической политике власти, страна стала сырьевой, чего не было до 1917 года и в советское время. Россия, во всех отношениях, намного более уязвима и зависима от международного сообщества, чем нацистская Германия в 1938 году», - добавил Зубов.

Он напомнил, что если для Германии аннексии территорий других государств прошли на «ура», первые военные кампании в 1939, 1940 и даже в 1941 годах – на первом этапе против Советского Союза – были сплошным успехом, то Россия сразу столкнулась с неудачей, даже «украинскую кампанию» осуществить не смогла.

«Крым аннексировали, используя эффект внезапности, а уже в проекте «новороссия» потерпела полное поражение. Это было ясно в ходе сражения за Иловайск в августе 2014 года. Да, Россия это сражение выиграла, а кампанию проиграла», - считает историк.

Полный текст интервью с Зубовым размещен на сайте УНИАН.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря 2015 года, говорится, что общее число погибших во время войны на востоке Украины составляет как минимум 9 тыс. 98 человек и еще почти 21 тыс. были ранены.