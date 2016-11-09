Парубий: Победа Трампа – это новая реальность и новые возможности для Украины
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поздравил народ США с избранием 45-го президента.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата ВР, по мнению Парубия, победа Дональда Трампа – это одновременно новая реальность и новые возможности для Украины.
«Республиканская партия США – это партия, которая традиционно поддерживает Украину и определяет сотрудничество с нашим государством как один из приоритетов внешней политики», - отметил председатель ВР.
Парубий верит, что принципы политической преемственности Республиканской партии являются неизменными.
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«Мы, украинцы, должны держать строй и становиться сильнее – это ключевой залог нашей победы», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, по итогам выборов в президенты США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который набрал 270 голосов избирателей.