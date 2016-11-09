В МИД надеются на адекватный состав администрации Трампа

Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед заседанием Кабинета министров в среду.

«Надо понять, каким образом это (избрание Трампа - УНИАН) повлияет (на двусторонние отношения - УНИАН). Но мы надеемся на много стабилизирующих факторов, которые есть не только в американском обществе, но и вообще в истеблишменте. И заявления, которые делались, я думаю, они делались ради (предвыборной) кампании. Очень важный индикатор, кто будет избран государственным секретарем, секретарем по безопасности, национальным советником по вопросам безопасности. Эти вещи будут важны как индикатор», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, по итогам выборов в президенты США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который набрал 270 голосов избирателей.